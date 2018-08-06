На пожаре в Чите погибли трое мужчин

Причиной пожара стала непотушенная сигарета



Собранные следственными органами СКР по Забайкальскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летней жительнице города Читы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам».



Как установлено следствием и судом, в апреле 2017 года женщина гостила в посёлке Могзон Хилокского района. Женщина выпивала в компании трёх мужчин и одной женщины. В результате чрезмерного употребления алкоголя у женщины возник конфликт с одним из мужчин. Участники застолья выпроводили женщину на веранду дома, а сами заперлись в доме. Женщина закурила и уснула, не потушив сигарету. Из-за этого через некоторое время на веранде произошёл пожар.



- Виновница пожара, заметив задымление, вышла на улицу. Ещё одна женщина сумела через окно выбраться из горящего дома. Трое мужчин погибли в результате отравления продуктами горения, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи в ходе расследования уголовного дела провели необходимые экспертизы, собрали другие доказательства.



Приговором суда женщина признана виновной, в неосторожном причинении смерти троим мужчинам, её назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.

