Читинцы дважды за один день попались на удочку мошенников

Полицейские ищут преступников



На сайте бесплатных объявление «Дром» 38-летний читинец нашёл объявление о продаже во Владивостоке машины «Тойота Филдер», 2004 года выпуска за 200 тысяч рублей. Мужчина созвонился с продавцом и по договорённости перевёл 191 тысячу рублей. После этого телефон лже-продавца стал недоступен, а потерпевший обратился в полицию.



В этот же день в правоохранительные органы обратился 37-летний житель села Линево Озеро, который, имея плохую кредитную историю, через социальную сеть «Одноклассники» хотел взять кредит на один миллион рублей на выгодных для него условиях. В качестве он страховки перечислил мошенникам 14 тысяч рублей.



По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции принимают меры к установлению подозреваемых.



- Сотрудники полиции в очередной раз просят остерегаться мошенников. Товары следует приобретать у проверенных поставщиков, оплату производить только при наличии. Для получения кредитов не следует пользоваться услугами виртуальных банков, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

