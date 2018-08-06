Полицейские ищут преступников
На сайте бесплатных объявление «Дром» 38-летний читинец нашёл объявление о продаже во Владивостоке машины «Тойота Филдер», 2004 года выпуска за 200 тысяч рублей. Мужчина созвонился с продавцом и по договорённости перевёл 191 тысячу рублей. После этого телефон лже-продавца стал недоступен, а потерпевший обратился в полицию.
В этот же день в правоохранительные органы обратился 37-летний житель села Линево Озеро, который, имея плохую кредитную историю, через социальную сеть «Одноклассники» хотел взять кредит на один миллион рублей на выгодных для него условиях. В качестве он страховки перечислил мошенникам 14 тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции принимают меры к установлению подозреваемых.
- Сотрудники полиции в очередной раз просят остерегаться мошенников. Товары следует приобретать у проверенных поставщиков, оплату производить только при наличии. Для получения кредитов не следует пользоваться услугами виртуальных банков, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинцы дважды за один день попались на удочку мошенников
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Виновником оказался водитель из Татарстана
Полицейские ищут преступников
В дело вмешалась прокуратура
Возгорания произошли в разных районах
Также его привлекли к ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима
Около пяти утра третьего августа по улице Терешковой задымился многоквартирный дом
Утром 3 августа в дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Потерпевший сообщил, что неизвестный открыто похитил велосипед, оставленный у магазина на ул. Пугачева
В результате столкновения двух иномарок в селе Газимурский Завод пострадали восемь участников дорожного движения
Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний житель Иволгинского района, подозреваемый в краже мобильного телефона в магазине
Одной из возможных причин крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае могли стать действия пилота
Третьего августа днём в микрорайоне Загорск вспыхнул лесной пожар на площади 0,03 га
Днём 2 августа в дежурную часть обратилась жительница посёлка Сокол с заявлением о краже
Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло два пожара с автомобилями
Происшествия, 04.08.2018
Пассажирский вертолёт задел лопастями подвес грузового вертолёта, вылетевшего ранее. ВИДЕО
Происшествия, 04.08.2018
Погибли все пять человек, ехавших в легковушке