В амбулатории в Бурятии нашли просроченные лекарства

В дело вмешалась прокуратура



Во время личных приёмов граждан прокурор Муйского района в мае в отдалённом населённом пункте Усть-Муя выявились нарушения трудовых прав и ненадлежащего оказания медицинской помощи. Всего к нему на приём обратилось 11 жителей села.



Обслуживающий персонал и охранники Усть-Муйской школы пожаловались на то, что в течение длительного времени с ними не заключались трудовые договоры, не производились записи в трудовые книжки о приёме на работу, не выдавались расчётные листки по заработной плате, не предоставлялись отпуска, игнорировались требования закона об оплате труда в нерабочие и праздничные дни.



- В целях устранения выявленных нарушений прокурор внёс работодателям директору ООО ЧОО «Амидарал» и ИП Русалевой О.В. представления, требования которых удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. За уклонение от оформления трудовых договоров и невыдачу расчётных листков на работодателей наложены административные штрафы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Однако, сумма начисленной работникам ООО ЧОО «Амидарал» зарплаты была ниже минимального размера оплаты труда, повысившегося с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. В этой связи руководителю предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



По жалобам населения прокурорская проверка проведена во врачебной амбулатории села Усть-Муя, где выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности.



- Главному врачу ГБУЗ «Муйская ЦРБ» внесено представление, нарушения закона устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - заключают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

