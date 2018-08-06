В Бурятии горели гаражный бокс и автомобиль

Возгорания произошли в разных районахНакануне в районах Бурятии произошло два пожара. Первый из них случился в Окинском районе. В начале восьмого утра 5 августа на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Орлик на улице Строительная горит автомобиль. В результате пожара выгорел салон автомобиля. Пожар потушили через 15 минут два человека и одна единица техники.Следующее возгорание случилось в Кяхтинском районе. В 22:33 в городе Кяхта на улице Баргузинская загорелся гаражный бокс. Огонь повредил деревянные ворота строения. Пламя ликвидировали через 10 минут три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.