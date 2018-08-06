У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли бензопилу и грузовик

Также его привлекли к ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима



В Заиграевском районе сотрудниками уголовного розыска во время профилактического рейда задержан 21-летний житель села Новоильинск. У молодого человека не оказалось разрешительных документов на вырубку около 5 кубометров сосен.



Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 39 тысяч рублей. Подозреваемый не работает, ранее не судим. С места происшествия изъята бензопила, спиленный лес и грузовой автомобиль.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ведётся следствие. Также полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.



Кроме того, за нахождение в лесу в период действия противопожарного режима мужчина привлечён к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

