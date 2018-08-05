В Улан-Удэ по горячим следам раскрыт грабеж

Утром 3 августа в дежурную часть поступило сообщение о грабеже. Потерпевший сообщил, что неизвестный открыто похитил велосипед, оставленный у магазина на ул. Пугачева



Мужчина пытался остановить злоумышленника, но не смог. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.



Информация о злоумышленнике была передана наружным службам полиции. В ходе отработки ориентировки сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия.



Злоумышленником оказался ранее судимый за грабеж и незаконный оборот наркотиков 32-летний горожанин, работающий обвальщиком.



Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

