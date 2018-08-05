Восемь человек пострадало в лобовом столкновении в Забайкалье

В результате столкновения двух иномарок в селе Газимурский Завод пострадали восемь участников дорожного движения



Дорожная авария произошло 4 марта около двух часов дня. По предварительным данным, водитель «Нисан Кашкай» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Тойота Функарго». В результате аварии пострадали восемь из девяти человек, находящихся в иномарках. Одна из них – 14-летняя девочка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщает пресс - служба УМВД России по Забайкальскому краю.

