В результате столкновения двух иномарок в селе Газимурский Завод пострадали восемь участников дорожного движения
Дорожная авария произошло 4 марта около двух часов дня. По предварительным данным, водитель «Нисан Кашкай» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Тойота Функарго». В результате аварии пострадали восемь из девяти человек, находящихся в иномарках. Одна из них – 14-летняя девочка. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщает пресс - служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Восемь человек пострадало в лобовом столкновении в Забайкалье
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