Третьего августа днём в микрорайоне Загорск вспыхнул лесной пожар на площади 0,03 га



Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестных. С начала 2018 года в лесной зоне г. Улан-Удэ зарегистрировано 15 пожаров на общей площади 12,59 га, сообщается в оперативной сводке по городу.



Читают сейчас

В Улан-Удэ тушили лесной пожар Происшествия, Третьего августа днём в микрорайоне Загорск вспыхнул лесной пожар на площади 0,03 га