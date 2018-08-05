Третьего августа днём в микрорайоне Загорск вспыхнул лесной пожар на площади 0,03 га
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестных. С начала 2018 года в лесной зоне г. Улан-Удэ зарегистрировано 15 пожаров на общей площади 12,59 га, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ тушили лесной пожар
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Третьего августа днём в микрорайоне Загорск вспыхнул лесной пожар на площади 0,03 га
Днём 2 августа в дежурную часть обратилась жительница посёлка Сокол с заявлением о краже
Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло два пожара с автомобилями
Пассажирский вертолёт задел лопастями подвес грузового вертолёта, вылетевшего ранее. ВИДЕО
Погибли все пять человек, ехавших в легковушке
Спасатели оказали помощь женщине, получившей переломы после падения с лошади
Желание парня покрасоваться перед девушками обернулось аварией
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало
ДТП произошло перед светофором
ДТП произошло по вине водителя «Тойоты Саксид»
Нарушителя наказали крупным штрафом
Владельцы сами предоставили им пин-коды
Он не дал ей позвонить по новому телефону
В районе проводят профилактическую работу с населением
Они украли у неё двух гусей на 7 тысяч рублей