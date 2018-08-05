В Улан-Удэ недавно освободившийся рецидивист попался на краже

Днём 2 августа в дежурную часть обратилась жительница посёлка Сокол с заявлением о краже



Девушка сообщила, что пока она была в отпуске, в ее квартиру проник неизвестный и похитил золотые украшения, ноутбук и 2 тысячи рублей. Ущерб составил более 114 тысяч рублей. Девушка отметила, что ключи от квартиры она оставляла своей знакомой, которая должна была присматривать за жильем и поливать цветы.



В ходе расследования выяснилось, что женщина, присматривающая за квартирой, была экстренно госпитализирована в больницу. Она попросила бывшего мужа привезти ей ключи от дома подруги. Мужчина выполнил ее просьбу.



Спустя пару дней женщина проверила вверенное ей жилье и, заподозрив неладное, вызвала хозяйку, которая обнаружила пропажу имущества.



Экспертами-криминалистами на месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника – 42-летнего ранее неоднократно судимого мужчины – бывшего мужа подруги потерпевшей.



Следователем установлено, что пока гражданка находилась на излечении, мужчина, используя ключ, проник в квартиру и похитил имущество. 42 – летний подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий в Октябрьском районе города.



Гражданин ранее неоднократно судим за кражу, разбой, незаконное хранение оружия и убийство. В 2002 году он был осужден к 20 годам лишения свободы, но в январе 2018 года по решению суда освобожден условно-досрочно. Мужчина нигде не работает, похищенное он продал, а на вырученные деньги устраивал со знакомыми застолья.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

