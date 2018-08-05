В Улан-Удэ в одном районе сгорело два автомобиля

Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло два пожара с автомобилями



Днём, в 15.42, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Столбовая горит автомобиль. В результате пожара уничтожены аккумулятор, подогреватель, проводка цепей управления.



Вечером, в 20:40 загорелся автомобиль по улице Трубачеева. Огонь уничтожил салон, повреждены снаружи задние пассажирские двери, капот автомобиля.



Этой же ночью сгорел двигатель автомобиля в Закаменском районе, сообщает ГУ МЧС по РБ.

