Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло два пожара с автомобилями
Днём, в 15.42, на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Столбовая горит автомобиль. В результате пожара уничтожены аккумулятор, подогреватель, проводка цепей управления.
Вечером, в 20:40 загорелся автомобиль по улице Трубачеева. Огонь уничтожил салон, повреждены снаружи задние пассажирские двери, капот автомобиля.
Этой же ночью сгорел двигатель автомобиля в Закаменском районе, сообщает ГУ МЧС по РБ.
В Улан-Удэ в одном районе сгорело два автомобиля
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