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18 человек погибли при крушении вертолёта «ЮТейр» в Сибири

18 человек погибли при крушении вертолёта «ЮТейр» в Сибири
Происшествия, 
Пассажирский вертолёт задел лопастями подвес грузового вертолёта, вылетевшего ранее

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютейр», совершавший рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края), потерпел крушение не далеко от точки взлёта. По предварительной информации пассажирский вертолёт задел лопастями подвес второго грузового вертолёта, вылетевшего ранее.

На борту находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернего предприятия «Роснефти») и подрядных организаций. Все они погибли, сообщили в пресс-службе компании.


На месте крушения работают две оперативные группы «РН-Ванкор». В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск.

В ликвидации последствий падения привлекаются 75 человек и 8 единиц техники, от МЧС 38 человек.
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