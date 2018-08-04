18 человек погибли при крушении вертолёта «ЮТейр» в Сибири

Пассажирский вертолёт задел лопастями подвес грузового вертолёта, вылетевшего ранее





Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютейр», совершавший рейс по маршруту Ванкор-Пурпе (Туруханский район Красноярского края), потерпел крушение не далеко от точки взлёта. По предварительной информации пассажирский вертолёт задел лопастями подвес второго грузового вертолёта, вылетевшего ранее.





На борту находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа. В числе пассажиров были работники «РН-Ванкор» (дочернего предприятия «Роснефти») и подрядных организаций. Все они погибли, сообщили в пресс-службе компании.





Публикация от Красноярск/Красноярский Край (@krasnoyarsk_bro) 3 Авг 2018 в 11:08 PDT





На месте крушения работают две оперативные группы «РН-Ванкор». В компании организована работа оперативного штаба по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск.







В ликвидации последствий падения привлекаются 75 человек и 8 единиц техники, от МЧС 38 человек.