В Бурятии возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

Следователем ОМВД России по Селенгинскому району по факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».





Как сообщал «Байкал-Dailу» , 3 августа около 8 часов утра на 71 км. автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», в 4 км. от села Жаргаланта, водитель грузовой автомашины «Mitsubishi Canter» в условиях тумана и плохой видимости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Toyota Vista».





В результате столкновения на месте ДТП погибли 59-летний водитель и четыре пассажира легкового автомобиля – мужчины 33 и 48 лет и женщины 52 и 20 лет. Пострадали водитель и пассажир грузовика.





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В ходе предварительного расследования установлено, что за рулём грузового автомобиля находился 21-летний родственник 45-летнего владельца автомобиля, который в момент ДТП был на пассажирском сидении. Они доставлены в медицинское учреждение.





В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства происшествия. Назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.