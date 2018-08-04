Спасатели оказали помощь женщине, получившей переломы после падения с лошади
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали туристку из Окинского района. Для эвакуации травмированной женщины пришлось задействовать вертолёт, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Происшествие случилось вечером 3 августа. Семейная пара из Красноярска совершала конную прогулку в местности реки Шумак. Женщина 1961 года рождения упала с лошади, по предварительному осмотру у неё перелом руки и ушибы.
Сегодня вертолёт Ми-8 со спасателями и врачами медицины катастроф вылетел из Улан-Удэ. Спасатели транспортировали женщину, врачи оказали первую помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.
- Хотелось бы отметить профессионализм и мастерство командира экипажа Дмитрия Ковшарова. Вертолёт сел максимально близко от пострадавшей, что упростило нам транспортировку на борт, - сообщил спасатель 1 класса Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Игорь Задевалов.
К поисково-спасательным работам были привлечены 4 спасателя: Игорь Задевалов, Евгений Лысов, Буда Цыдыпов, Иван Коновалов. Вся спасательная операция длилась около 15 часов.
Травмированную туристку из Красноярска эвакуировали на вертолёте в Бурятии
Происшествия, Фото:
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