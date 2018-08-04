В Бурятии подросток устроил ДТП с пострадавшими

Желание парня покрасоваться перед девушками обернулось аварией
Ранним утром 4 августа в Тарбагатайском районе произошло ДТП вблизи села Вознесеновка. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМВД России.
По предварительной информации, 16-летний улан-удэнец, не имея права управления транспортным средством, следуя из города Улан-Удэ, в районе села Вознесеновка не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира – три девушки и молодой человек. Отметим, что все участники ДТП, кроме водителя, совершеннолетние. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами и ушибами.
- Полицейскими установлено, что машина принадлежит родителям подростка, ключами от которой он завладел, не поставив их в известность. Он и его знакомый ночью познакомились с тремя девушками и решили покататься. По словам пострадавших, они направлялись к скульптурной композиции «Олени», - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором погибли пять человек.