В Бурятии подросток устроил ДТП с пострадавшими





Желание парня покрасоваться перед девушками обернулось аварией

Ранним утром 4 августа в Тарбагатайском районе произошло ДТП вблизи села Вознесеновка. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОМВД России.





По предварительной информации, 16-летний улан-удэнец, не имея права управления транспортным средством, следуя из города Улан-Удэ, в районе села Вознесеновка не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.









В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира – три девушки и молодой человек. Отметим, что все участники ДТП, кроме водителя, совершеннолетние. Они доставлены в медицинское учреждение с травмами и ушибами.





- Полицейскими установлено, что машина принадлежит родителям подростка, ключами от которой он завладел, не поставив их в известность. Он и его знакомый ночью познакомились с тремя девушками и решили покататься. По словам пострадавших, они направлялись к скульптурной композиции «Олени», - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.









В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.





