Информации о пострадавших или разрушениях не поступало
Слабый подземный толчок зафиксирован в Муйском районе Бурятии, где проходит часть тоннеля Байкало-Амурской магистрали, сообщает РИА Новости.
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По данным сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок зафиксирован 3 августа в 06.38 по Гринвичу (09.38 мск) в Муйском районе Бурятии в точке с координатами 56.15 северной широты и 113.14 восточной долготы. Точка находится в непосредственной близости от поселка Северомуйск и части тоннеля БАМа.
- Был зафиксирован слабый толчок. Информации о последствиях или разрушениях не поступало, — сказал представитель МЧС.
В Бурятии недалеко от тоннеля БАМа произошло землетрясение
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