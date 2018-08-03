ДТП произошло по вине водителя «Тойоты Саксид»
Накануне, 2 августа, около 19 часов в Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
- Напротив магазина «Либерти» ехавший в сторону улицы Бабушкина водитель «Тойоты Саксид», маневрируя по дороге, совершил столкновение с «Тойотой Премио», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором погибли пять человек
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ДТП произошло по вине водителя «Тойоты Саксид»
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