Они украли у неё двух гусей на 7 тысяч рублей
31 июля постановлением Кяхтинского районного суда было прекращено уголовное дело в отношении двух жителей Бурятии.
Двое сельчан ночью незаконно проникли на участок и украли гуся и гусыню. Ущерб составил 7 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».
Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном, полностью возместили причинённый преступлением вред, принесли свои извинения, примирились с хозяйкой гусей.
- По ходатайству потерпевшей, с согласия подсудимых, учитывая то, что государственный обвинитель возражений не имел, уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей, - сообщают в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
В Бурятии хозяйка гусей простила воров
Происшествия, Фото:
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