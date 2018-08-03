В Бурятии хозяйка гусей простила воров

Они украли у неё двух гусей на 7 тысяч рублей



31 июля постановлением Кяхтинского районного суда было прекращено уголовное дело в отношении двух жителей Бурятии.



Двое сельчан ночью незаконно проникли на участок и украли гуся и гусыню. Ущерб составил 7 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».



Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном, полностью возместили причинённый преступлением вред, принесли свои извинения, примирились с хозяйкой гусей.



- По ходатайству потерпевшей, с согласия подсудимых, учитывая то, что государственный обвинитель возражений не имел, уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей, - сообщают в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Постановление не вступило в законную силу.

