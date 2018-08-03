Иркутянин ударил в глаз соседку по общежитию

Женщина взыскала с него компенсацию морального вреда



Жительница Иркутска обратилась в суд с иском к своему соседу по общежитию.



Между ними давно сложились конфликтные отношения. В процессе очередного скандала мужчина с большой силы ударил соседку кулаком в область правого глаза и хватал за волосы.



С нерадивого соседа взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, судебные расходы 1 000 рублей и государственная пошлина 300 рублей, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.



