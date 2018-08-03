Улан-удэнец стащил у пенсионера куртку и шапку

В Железнодорожном районе полицейские раскрыли кражу, совершённую больше полугода назад



Сотрудники уголовного розыска ОП №1 Управления МВД России по Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже имущества у 62-летнего местного жителя. Им оказался 34-летний сосед пенсионера. Отметим, что преступление было совершено в декабре 2017 года.



Установлено, что мужчина зашел к жильцу дома за сигаретами, однако, не обнаружив хозяина (тот на несколько минут отлучился из квартиры, не заперев дверь), с вешалки похитил его куртку и меховую шапку и скрылся. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



По месту жительства злоумышленника полицейскими изъята похищенная куртка, шапку он продал, сообщает МВД Бурятии.



Отметим, что данный гражданин около 20 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу и был осуждён условно.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.