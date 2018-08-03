Возбуждено уголовное дело
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР России возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Бурятии. Он подозревается по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
По данным следствия, 10 мая около 16 часов в пассажирском поезде №99 сообщением «Владивосток-Москва», мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии пассажиров и проводника использовал нецензурную брань в отношении полицейского Читинского линейного отдела МВД России на транспорте.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета улан-удэнец, доставленный в отдел по подозрению в краже, сломал нос водителю полицейской машины и скрылся. Сейчас следователи разыскивают преступника.
На жителя Бурятии возбудили дело за оскорбление полицейского
Происшествия, Фото:
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