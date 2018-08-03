Житель Бурятии случайно убил мать двоих детей

Женщина умерла от падения на пол



Житель села Нижний Бургалтай Джидинского района случайно убил 37-летнюю родственницу. Трагедия произошла 20 июля во время ссоры после совместного распития спиртных напитков.



32-летний мужчина толкнул женщину. Она упала на пол и ударилась головой. По словам мужчины, родственница перестала скандалить и успокоилась. Женщина самостоятельно добралась до дивана, после чего он ушёл.



Вернувшись утром к ней домой, он заметил, что родственница лежит в том же положении, как накануне вечером. Он попытался её разбудить, но она не реагировала на его действия. Мужчина пощупал пульс, но его не было.



Мужчина не смог самостоятельно вызвать полицию и обратился за помощью к односельчанину. Он вызвал «скорую» и правоохранителей.



- При первоначальном осмотре погибшей признаков насильственной смерти обнаружено не было. После вскрытия трупа выяснилось, что основной причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. В результате следственных мероприятий было установлено, из-за неосторожных действий мужчина причинил смерть женщине, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Джидинского межрайонного следственного управления СКР по Бурятии Станислав Краснояров.



Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.



Как отметил следователь, у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся у бабушки. Отца у детей нет. По предварительной информации, погибшая была осуждена за убийство мужа. Но из-за маленьких детей у неё была отсрочка по наказанию.

