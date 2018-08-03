Житель Иркутской области проткнул брата шампуром

Он был осуждён условно



Черемховский районный суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему брату. Всё произошло вечером 26 марта, когда мужчины поссорились.



Один из них взял шампур для шашлыков с кухонного стола и воткнул его в тело брата. Мужчина получил тяжёлую травму, но выжил.



- В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, - сообщили в Черемховском городском суде. – Суд учёл характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.



Приговором суда мудчина признан виновным. Он получил 3 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.



Приговор вступил в законную силу, уточнили в Черемховском суде.



