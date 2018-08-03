Суд вынес приговор двум студентам, изнасиловавших женщину в её же доме
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор двум студентам техникумов, которые изнасиловали женщину, пока её муж прятался в подполье.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в середине февраля в доме на улице Банзарова в Улан-Удэ. Пьяные друзья-студенты искали своего знакомого, который ранее украл у одного из них телефон.
Сперва мужчина и его сожительница дверь не открывали. Однако гости были настойчивы и не уходили. Тогда мужчина спрятался в подполье, а жена всё же открыла со словами, что её сожителя дома нет.
Студенты осмотрели дом, ища хозяина, а после повалили женщину на диван. Один из них совершил насильственные действия сексуального характера. Жертва сопротивлялась, кричала и звала на помощь своего сожителя, однако он не откликался и продолжал прятаться. Не выдержав, женщина рассказала преступникам, что тот, кого они ищут, сидит в подполье.
Они открыли его и нашли прятавшегося мужчину. Он не стал помогать своей возлюбленной, а бросился из дома. Один из гостей побежал за ним.
Второй мужчина остался в доме, он бил хозяйку дома по лицу, а после изнасиловал, угрожая убить, если она не подчинится. В дом вернулся его друг, который помог насиловать женщину, держа её за руки.
- Подсудимые признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера и в изнасиловании. Одному из них назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – 5 лет 1 месяц. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Чимитцо Цыренова.
Что касается сбежавшего сожителя женщины, то он в ходе следствия заявил, что просто не слышал криков своей возлюбленной о помощи.
- Он заявил, что якобы слышал только голоса, но не просьбы о помощи, - уточнила Чимитцо Цыренова.
В Улан-Удэ мужчина прятался в подполье, пока его жену насиловали
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