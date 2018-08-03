Незнакомка стащила у читинки iPhone



В Чите сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемую в краже «Айфона» стоимостью более 30 тысяч рублей.



Поздно вечером 2 августа в полицию поступило заявление о краже сотового телефона «Айфон 6S». Прибывшему на место происшествия экипажу патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите девушка сообщила, что пока она разговаривала с подругой, рядом с собой положила телефон. В это время подошла незнакомка, которая завела продолжительную беседу, после чего телефон пропал.



Со слов потерпевшей была составлена ориентировка по приметам подозреваемой и установлен маршрут передвижения. Сотрудники экипажа ППС в ходе объезда прилегающей к месту совершения преступления территории, обнаружили и задержали 37-летнюю жительницу краевого центра. На допросе от неё получены признательные показания.



В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон изъят и возвращён владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.