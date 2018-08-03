Они присвоили «Жигули», телефон и деньги
Двоих ранее судимых жителей жилого района Стениха города Братска задержали оперативники по подозрению в разбойном нападении и угоне автомобиля в садово-огородническом товариществе «Друзья природы» дачного массива Очистные, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Первое сообщение о пропаже с дачного двора автомобиля «ВАЗ-21043» поступило под утро. 60-летний пенсионер, проснувшись, не нашёл во дворе оставленную на ночлег машину. Вскоре в полицию обратился ещё один дачник того же кооператива. Молодой человек заявил, что ночью стал жертвой нападения неизвестных граждан, которые под угрозой применения ножа отобрали его телефон и деньги. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Братское» и отдела полиции №1 были установлены предполагаемые налётчики. Их задержали в жилом районе Стениха. При обыске на квартире одного из них полицейскими найден похищенный телефон, а к вечеру того же дня в окрестностях посёлка обнаружены угнанные с дачного участка пенсионера Жигули, - уточняют в МВД.
Оба задержанных, 27 и 23-летние местные жители ранее уже отбывали наказание за кражи и грабежи.
Следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Преступникам грозит до 8 лет колонии. А самовольная поездка на чужом авто может им обойтись дополнительным сроком изоляции от общества до 5 лет.
В Братске разбойники обокрали дачников
Происшествия, Фото:
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