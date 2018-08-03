В Забайкалье осуждённые обвиняют сотрудников УФСИН в избиении

В учреждении проводится проверка



8 июля во время планового осмотра в камерах сотрудники учреждения обнаружили сквозные отверстия в стенах, которые были проделаны осуждёнными, чтобы передавать предметы из одной камеры в другую.



Во время проведения обысков у одного из осуждённых было обнаружено лезвие от бритвенного станка. При попытке изъять лезвие осуждённый порезал сотрудника. Тогда сотрудник был вынужден применить физическую силу, загнув руки за спину, надел наручники.



Некоторые осуждённые также отказались от требований сотрудников выйти из помещений, чтобы провести обыски и вели себя агрессивно. К ним были применены аналогичные вынужденные меры.



В тот же день материалы о применении сотрудниками мер принудительного характера, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были переданы в прокуратуру по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях для правовой оценки и в следственное управление для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Однако в СМИ распространилась информация о том, что заключённых избивали и пытали с помощью электрошокеров. Поводом для побоев, по версии заключённых, стало расстройство охранников колонии поражением России в матче с Хорватией на ЧМ-2018, сообщает РБК.



«Согласно заявлению двоих заключённых, вечером работники колонии начали проводить личный досмотр. При этом, как указывает один из них, сотрудники ФСИН провоцировали его с помощью оскорблений и нецензурной брани, унижающих «личное достоинство». Досмотр проводился в помещении библиотеки. После окончания досмотра заключённому заломили руки и, подгоняя пинками, провели в помещение камерного типа (ПКТ № 5). Вслед за этим началось избиение, сопровождавшееся применением электрошокера. По словам заключённого, в избиениях участвовали «шестеро сотрудников, может быть, больше», пишет РБК.



«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии, и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — написал осуждённый. Избит также был и его сокамерник. «Когда я зашёл в камеру, он находился в ней абсолютно голый, на лице и на спине были кровоподтёки, на спине полосы, под глазами синяки, припухлости. Он сообщил мне, что его, так же, как и меня, избили при личном досмотре, после того как он отказался раздвигать ягодицы», — передаёт слова осуждённого издание.



В настоящее время по информации, распространённой в СМИ, в УФСИН России по Забайкальскому краю проводится дополнительная проверка.

