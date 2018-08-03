Работник иркутской артели украл золота на полмиллиона

Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы



Полицейские Иркутской области задержали подозреваемого в краже драгоценных металлов.



По версии следствия, 36-летний гражданин ближнего зарубежья, специалист по геодезическим съёмкам горных разработок (маркшейдер) в одной из старательских артелей, в марте этого года украл с производственного участка драгоценные металлы - промышленное золото. Чистый вес составил свыше 200 граммов, и серебра весом около 20 граммов. Общая сумма похищенного составила около полумиллиона рублей.



Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

