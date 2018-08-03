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Работник иркутской артели украл золота на полмиллиона

Работник иркутской артели украл золота на полмиллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы

Полицейские Иркутской области задержали подозреваемого в краже драгоценных металлов.

По версии следствия, 36-летний гражданин ближнего зарубежья, специалист по геодезическим съёмкам горных разработок (маркшейдер) в одной из старательских артелей, в марте этого года украл с производственного участка драгоценные металлы - промышленное золото. Чистый вес составил свыше 200 граммов, и серебра весом около 20 граммов. Общая сумма похищенного составила около полумиллиона рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
золотодобыча
 
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