Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы
Полицейские Иркутской области задержали подозреваемого в краже драгоценных металлов.
По версии следствия, 36-летний гражданин ближнего зарубежья, специалист по геодезическим съёмкам горных разработок (маркшейдер) в одной из старательских артелей, в марте этого года украл с производственного участка драгоценные металлы - промышленное золото. Чистый вес составил свыше 200 граммов, и серебра весом около 20 граммов. Общая сумма похищенного составила около полумиллиона рублей.
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Работник иркутской артели украл золота на полмиллиона
Происшествия, Фото:
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