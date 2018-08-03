Преступник не работал и был судим
Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего, ранее судимого за тяжкие преступления против собственности, безработного жителя Чунского района Иркутской области.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
Установили, что в феврале подсудимый изготовил наркотическое средство – гашиш, которое взял с собой при поездке на пассажирском поезде в Иркутск, спрятав внутри корпуса компьютерного монитора, помещённого в сумку для переноски ноутбуков.
Однако, в здании железнодорожного вокзала станции Иркутск - Пассажирский он был задержан сотрудниками транспортной полиции, обнаружившими у него наркотики.
За совершение указанного преступления, с учётом наличия в действиях подсудимого опасного рецидива, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутянин вёз гашиш в мониторе ноутбука
Происшествия, Фото:
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