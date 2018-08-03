За сутки в Бурятии произошёл 1 пожар









Накануне, 2 августа, в 22:04 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в ДНТ «Ручеёк» на улице Сосновая горит баня.В результате пожара баня выгорела изнутри. Пламя потушили в 22:38. На ликвидацию было задействовано два человека и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.Читайте также: