Глава села в Бурятии фиктивно устроила водителя

Шофёр числился и получал зарплату, но не проработал и дня



Судом установлено, что главой администрации сельского поселения одного из муниципальных образований Селенгинского района фиктивно трудоустроен водителем сельской администрации гражданин. Фактически же, мужчина свою трудовую функцию не выполнял.



Чтобы незаконно получать зарплату водителя главой местной администрации была получена банковская карточка этого мужчины. Более двух лет составлялись табели учёта рабочего времени. Таким образом местному бюджету причинён ущерб на сумму более 135 тысяч рублей.



Однако глава поселения возместила ущерб, признала свою вину, в содеянном раскаялась.



Приговором Гусиноозёрского городского суда глава поселения признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 «Служебный подлог», частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Её приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности представителя власти на аналогичный срок со штрафом в размере 10 тысяч рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.