Тело обнаружили на территории дамбы Братской ГЭС
Полицейские Братска устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в акватории Братского водохранилища ещё 1-го июля. Тело обнаружили в районе дачного поселка Зяба на территории дамбы Братской ГЭС, сообщает портал «Город».
Эксперты не нашли на нем женщины никаких повреждений. Предполагаемая дата смерти - 20-е июня, личность погибшей до сих пор не установлена, уточняет «Город».
В Братске устанавливают личность утопленницы
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