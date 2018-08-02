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В Братске устанавливают личность утопленницы

Происшествия, 
Тело обнаружили на территории дамбы Братской ГЭС

Полицейские Братска устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в акватории Братского водохранилища ещё 1-го июля. Тело обнаружили в районе дачного поселка Зяба на территории дамбы Братской ГЭС, сообщает портал «Город».

Эксперты не нашли на нем женщины никаких повреждений. Предполагаемая дата смерти - 20-е июня, личность погибшей до сих пор не установлена, уточняет «Город».

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