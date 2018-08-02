В Братске устанавливают личность утопленницы

Тело обнаружили на территории дамбы Братской ГЭС



Полицейские Братска устанавливают личность женщины, тело которой было обнаружено в акватории Братского водохранилища ещё 1-го июля. Тело обнаружили в районе дачного поселка Зяба на территории дамбы Братской ГЭС, сообщает портал «Город».



Эксперты не нашли на нем женщины никаких повреждений. Предполагаемая дата смерти - 20-е июня, личность погибшей до сих пор не установлена, уточняет «Город».



