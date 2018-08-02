Житель Бурятии убил брата и бросил голым на крыльце

Убийца «раскололся» лишь после проверки на полиграфе



47-летний житель села Бичура задержан по подозрению в убийстве младшего, 42-летнего брата. Тело было найдено утром 28 июля на крыльце дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Покойный мужчина был абсолютно голым.



Старший брат заявил, что погибший стал жить вместе с ним с недавнего времени после ссоры с женой, Прошлой ночью брат, якобы ушёл из дома в неизвестном направлении, а утром он обнаружил его на крыльце мёртвым, заявил мужчина.



- Однако следователь сразу отметил некоторую нервозность мужчины. При ответах на уточняющие вопросы он начал путаться; его показания в ряде случаев не совпадали с картиной происшествия. Поэтому было принято решение проверить его показания при помощи полиграфа. Мужчина согласился пройти исследование. Однако почти сразу после контрольных вопросов специалист стала отмечать у него психо-физиологические реакции, которые свидетельствовали о том, что мужчина может быть причастен к смерти брата. После того, как ему объявили о результатах исследования, мужчина перестал отрицать свою вину и признался в расправе над потерпевшим, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемому мужчине не нравилось поведение младшего брата, переехавшего к нему после ссоры с женой, в частности, злоупотребление алкоголем. На этой почве между братьями происходили ссоры, однако младший не прекращал напиваться.



Вечером 27 июля во время очередной ссоры мужчина избил младшего брата, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. После раздел его догола, так как на нём была мокрая одежда, и вытащил на улицу.



От полученных повреждений мужчина вскоре скончался на крыльце дома. Следующим утром брат обнаружил его тело, позвонил на станцию скорой медицинской помощи, выдумав историю о том, что погибший не ночевал дома.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

