02 Августа

01 Августа

Популярное

Житель Бурятии убил брата и бросил голым на крыльце

Житель Бурятии убил брата и бросил голым на крыльце
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца «раскололся» лишь после проверки на полиграфе

47-летний житель села Бичура задержан по подозрению в убийстве младшего, 42-летнего брата. Тело было найдено утром 28 июля на крыльце дома, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Покойный мужчина был абсолютно голым.

Старший брат заявил, что погибший стал жить вместе с ним с недавнего времени после ссоры с женой, Прошлой ночью брат, якобы ушёл из дома в неизвестном направлении, а утром он обнаружил его на крыльце мёртвым, заявил мужчина.

- Однако следователь сразу отметил некоторую нервозность мужчины. При ответах на уточняющие вопросы он начал путаться; его показания в ряде случаев не совпадали с картиной происшествия. Поэтому было принято решение проверить его показания при помощи полиграфа. Мужчина согласился пройти исследование. Однако почти сразу после контрольных вопросов специалист стала отмечать у него психо-физиологические реакции, которые свидетельствовали о том, что мужчина может быть причастен к смерти брата. После того, как ему объявили о результатах исследования, мужчина перестал отрицать свою вину и признался в расправе над потерпевшим, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемому мужчине не нравилось поведение младшего брата, переехавшего к нему после ссоры с женой, в частности, злоупотребление алкоголем. На этой почве между братьями происходили ссоры, однако младший не прекращал напиваться.

Вечером 27 июля во время очередной ссоры мужчина избил младшего брата, нанеся ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. После раздел его догола, так как на нём была мокрая одежда, и вытащил на улицу.

От полученных повреждений мужчина вскоре скончался на крыльце дома. Следующим утром брат обнаружил его тело, позвонил на станцию скорой медицинской помощи, выдумав историю о том, что погибший не ночевал дома.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Братске устанавливают личность утопленницы
Происшествия, 02.08.2018
Тело обнаружили на территории дамбы Братской ГЭС
Житель Бурятии убил брата и бросил голым на крыльце
Житель Бурятии убил брата и бросил голым на крыльце
Происшествия, 02.08.2018
Убийца «раскололся» лишь после проверки на полиграфе
Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал
Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал
Происшествия, 02.08.2018
Стражи порядка разыскивают рецидивиста
Вальщик леса в Бурятии рубил неклеймёные сосны
Происшествия, 02.08.2018
Это он делал для получения высокой зарплаты
Как «чёрные лесорубы» продают в Китай бурятский лес
Как «чёрные лесорубы» продают в Китай бурятский лес
Происшествия, 02.08.2018
В Бурятии на китайцев работают и безработные жители, и целые бригады профессионалов
Читинец в погоне за выгодным кредитом стал жертвой мошенников
Происшествия, 02.08.2018
Житель Читы перевёл более 25 тысяч рублей интернет-мошенникам
Цыганка вместе с «порчей» сняла с читинки золото
Цыганка вместе с «порчей» сняла с читинки золото
Происшествия, 02.08.2018
Мошенница обманула женщину на территории медицинского учреждения
Забайкалец утонул в реке
Забайкалец утонул в реке
Происшествия, 02.08.2018
Тело мужчины нашли спустя несколько дней
В Забайкалье мотоциклист погиб, упав под поезд
Происшествия, 02.08.2018
На месте работают сотрудники полиции
Жительница Иркутской области обезглавила и украла 10 куриц
Жительница Иркутской области обезглавила и украла 10 куриц
Происшествия, 02.08.2018
За кражу кур – 200 часов обязательных работ
Наркоман в Улан-Удэ сушил «травку» на балконе
Наркоман в Улан-Удэ сушил «травку» на балконе
Происшествия, 02.08.2018
Соседи заметили это и сообщили в полицию

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^