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Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал

Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стражи порядка разыскивают рецидивиста

В середине июня в отдел полиции в Железнодорожном района Улан-Удэ был доставлен мужчина по подозрению в краже. Выйдя из патрульного автомобиля, 33-летний злоумышленник ударил водителя полицейской машины в нос, сломав его. Потом скрылся с места преступления.

Оперативникам не удалось поймать преступника. Кроме того, он не живёт по месту прописки. Сейчас мужчина находится в розыске.

- В оперативном розыске находится мужчина азиатской внешности, на вид около 30-35 лет. Волосы тёмные, короткие, - сообщил «Байкал-Daily» следователь по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии Олег Мархандаев.

Следователь отметил, что мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Не работает, семьи не имеет.


насилие в отношении представителя власти полиция
 
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