Стражи порядка разыскивают рецидивиста
В середине июня в отдел полиции в Железнодорожном района Улан-Удэ был доставлен мужчина по подозрению в краже. Выйдя из патрульного автомобиля, 33-летний злоумышленник ударил водителя полицейской машины в нос, сломав его. Потом скрылся с места преступления.
Оперативникам не удалось поймать преступника. Кроме того, он не живёт по месту прописки. Сейчас мужчина находится в розыске.
- В оперативном розыске находится мужчина азиатской внешности, на вид около 30-35 лет. Волосы тёмные, короткие, - сообщил «Байкал-Daily» следователь по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии Олег Мархандаев.
Следователь отметил, что мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Не работает, семьи не имеет.
Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал
Происшествия, Фото:
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