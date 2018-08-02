Улан-удэнец сломал нос полицейскому и сбежал

Стражи порядка разыскивают рецидивиста



В середине июня в отдел полиции в Железнодорожном района Улан-Удэ был доставлен мужчина по подозрению в краже. Выйдя из патрульного автомобиля, 33-летний злоумышленник ударил водителя полицейской машины в нос, сломав его. Потом скрылся с места преступления.



Оперативникам не удалось поймать преступника. Кроме того, он не живёт по месту прописки. Сейчас мужчина находится в розыске.



- В оперативном розыске находится мужчина азиатской внешности, на вид около 30-35 лет. Волосы тёмные, короткие, - сообщил «Байкал-Daily» следователь по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии Олег Мархандаев.



Следователь отметил, что мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Не работает, семьи не имеет.





