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В Забайкалье охотник случайно убил друга, приняв его за животное

В Забайкалье охотник случайно убил друга, приняв его за животное
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводится доследственная проверка

Следственными органами СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Карымского района. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 19 июля подозреваемый, находясь на охоте, по неосторожности выстрелил в своего 23-летнего приятеля, приняв его за животное. Инцидент произошёл в Карымском районе, в пяти километрах от села Каланга.

Четверо мужчин приехали поохотиться. Они разошлись и принялись выслеживать животных. Около восьми часов вечера 33-летний мужчина обнаружил движение и шум в кустарнике в 40 метрах от себя. Подумав, что выследил животное, мужчина из охотничьего ружья 12 калибра выстрелил в своего знакомого. Мужчина получил несколько дробовых ранений и скончался через непродолжительное время от потери крови.

- Следователи провели необходимые следственные действия. Осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская по телу мужчины, а также баллистическая - по изъятым у охотников ружьям, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В случае если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.
убийство
 
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