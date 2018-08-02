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Читинец в погоне за выгодным кредитом стал жертвой мошенников

Происшествия, 
Житель Читы перевёл более 25 тысяч рублей интернет-мошенникам

1 августа в отдел полиции в Чите обратился 25-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные обманным путём похитили деньги.

Мужчина нашёл в Интернете московский банк, на котором оставил заявку на получение кредита. Через некоторое время ему поступил звонок от сотрудника этого банка, который подтвердил одобрение на получение кредита на выгодных условиях. Однако представитель банка сообщил, что необходимо оформить страховку и для этого нужно перевести 26390 рублей. Для совершения операции мошенник продиктовал номер карты.

Читинец, выполнив данное условие, перезвонил лже-сотруднику банка, который ему сказал: «Спасибо!» и бросил трубку. После этого абонентский номер стал недоступен.

Читинец осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска разыскивают подозреваемых.

Установлено, что злоумышленники звонили с Московской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными и напоминают, что для получения кредитов, ссуд и займов необходимо обращаться в лицензированные финансовые организации.

мошенничество
 
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