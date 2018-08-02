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У иркутского наркоторговца нашли 8 кг марихуаны

Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

В посёлке Полинчет Тайшетского района сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков во время следственных мероприятий обнаружили в доме местного жителя около 8 килограммов марихуаны. «Травку» он хранил для продажи.

Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ведомстве напоминают, что в регионе продолжаются профилактические мероприятия по уничтожению конопляных полей. Так, в Усольском районе в рамках операции «Мак 2018» полицейскими вынесено 45 предписаний на уничтожение наркосодержащих растений на территории более 60 гектаров. Сейчас из них уже уничтожено очагов дикорастущей конопли на 46 гектарах.

Стражи порядка напоминают, что в соответствии со статьёй 10.5 КоАП РФ «Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания уполномоченного органа», предусмотрен административный штраф до 40 тысяч рублей.
наркотики
 
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