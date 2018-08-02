02 Августа

01 Августа

Популярное

В Иркутске на стройке комплекса «Стрижи» погиб иностранец

В Иркутске на стройке комплекса «Стрижи» погиб иностранец
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ему на голову с высоты упали доски

Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР проводится доследственная проверка по факту смерти иностранного гражданина на стройке.

Предварительным следствием установлено, утром 31 июля на территории строящегося здания жилого комплекса «Стрижи» на 46-летнего мужчину упали доски с высоты 15-го этажа, когда он проходил в неположенном месте. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия скорой помощи. Предварительно, несчастный случай произошёл по причине пренебрежительного отношения к технике безопасности.

Для установления причин смерти тело иностранного гражданина направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями СКР ещё предстоит выяснить причину трагедии. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Цыганка вместе с «порчей» сняла с читинки золото
Цыганка вместе с «порчей» сняла с читинки золото
Происшествия, 02.08.2018
Мошенница обманула женщину на территории медицинского учреждения
Забайкалец утонул в реке
Забайкалец утонул в реке
Происшествия, 02.08.2018
Тело мужчины нашли спустя несколько дней
В Забайкалье мотоциклист погиб, упав под поезд
Происшествия, 02.08.2018
На месте работают сотрудники полиции
Жительница Иркутской области обезглавила и украла 10 куриц
Жительница Иркутской области обезглавила и украла 10 куриц
Происшествия, 02.08.2018
За кражу кур – 200 часов обязательных работ
Наркоман в Улан-Удэ сушил «травку» на балконе
Наркоман в Улан-Удэ сушил «травку» на балконе
Происшествия, 02.08.2018
Соседи заметили это и сообщили в полицию
Иркутский Интерпол нашёл иностранца – преступника
Происшествия, 02.08.2018
Преступник хотел избежать наказания на Родине
Читинец стал жертвой мошенников, желая взять кредит
Происшествия, 02.08.2018
Житель Читы перевёл более 25 тысяч рублей мошенникам, которые обещали выдать кредит на выгодных условиях
В Забайкалье дети чиновников устроили пьяную оргию в детсаду
В Забайкалье дети чиновников устроили пьяную оргию в детсаду
Происшествия, 02.08.2018
Девушка-сторож пустила своих знакомых в детский сад ночью

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^