В Иркутске на стройке комплекса «Стрижи» погиб иностранец

Ему на голову с высоты упали доски



Следственным отделом по Иркутскому району СУ СКР проводится доследственная проверка по факту смерти иностранного гражданина на стройке.



Предварительным следствием установлено, утром 31 июля на территории строящегося здания жилого комплекса «Стрижи» на 46-летнего мужчину упали доски с высоты 15-го этажа, когда он проходил в неположенном месте. От полученных травм потерпевший скончался до прибытия скорой помощи. Предварительно, несчастный случай произошёл по причине пренебрежительного отношения к технике безопасности.



Для установления причин смерти тело иностранного гражданина направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями СКР ещё предстоит выяснить причину трагедии. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

