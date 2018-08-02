Цыганка вместе с «порчей» сняла с читинки золото

Мошенница обманула женщину на территории медицинского учреждения
24 июля в полицию обратилась 38-летняя женщина с заявлением о краже двух золотых колец. Полицейские установили, что украшения были похищены путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей. Злоумышленница предложила погадать женщине, ожидающей родственника на скамье парка больницы. Уничтожить негативную энергию незнакомка пообещала с помощью золотых изделий потерпевшей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северный» УМВД России по городу Чите установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 41-летняя цыганка, ранее судимая за совершение аналогичных преступлений. Полицейские изъяли похищенные золотые кольца и вернули их владелице.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело
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