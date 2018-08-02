Жительница Иркутской области обезглавила и украла 10 куриц

За кражу кур – 200 часов обязательных работ



Усть-Илимский городской суд вынес приговор 49-летней женщине за кражу 10 куриц.



Преступление было совершено весной 2018 года. Женщина проникла во двор дома, где раньше проживали её родители, и, убедившись, что никто не наблюдает, вошла во двор. Она руками вырвала петлю с навесным замком, поймала, обезглавила и сложила в полиэтиленовый пакет 6 куриц. На следующий день она вернулась и похитила ещё 4 курицы.



Потерпевшая оценила причинённый ущерб на общую сумму в 4000 рублей.



В судебном заседании подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в 200 часов обязательных работ.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

