В Бурятии «чёрного лесоруба» отправили в колонию

Лес рубили четверо иволгинцев
Иволгинский районный суд вынес решение о присуждении реального уголовного наказания жителю села Гурульба, который совершил незаконную рубку, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
24 февраля 2018 года по анонимному сообщению от местных жителей, на территории Иволгинского лесничества было обнаружено место рубки, в сотне метров от которого застрял автомобиль с груженой древесиной.
При дальнейшем разбирательстве были задержаны четверо мужчин, двое из которых рубили деревья, а ещё двое помогали вывозить древесину. В результате их действий лесному фонду был нанесён ущерб более 60 тысяч рублей.
Иволгинский районный суд принял решение признать двух мужчин, совершивших незаконную рубку виновными. Одному из них назначение 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. У мужчины уже имелась непогашенная условная судимость, также за незаконную рубку.
Второму виновнику было назначено наказание в виде 10 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год в виду отсутствия судимости и несовершеннолетнего возраста. Также судом ему предписано продолжить обучение.
Ущерб, причинённый лесному фонду, разделён между виновниками солидарно.
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.
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Происшествия, Фото:
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