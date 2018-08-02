За сутки в Бурятии произошёл один пожар

Возгорание случилось в Мухоршибирском районе
Накануне, 1 августа, около пяти утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь на улице Ленина горит баня.
Строение было полностью уничтожено огнём. Пламя потушили за 15 минут два человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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