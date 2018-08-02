За сутки в Бурятии произошёл один пожар

Накануне, 1 августа, около пяти утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь на улице Ленина горит баня.Строение было полностью уничтожено огнём. Пламя потушили за 15 минут два человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.