В Чите задержали серийного насильника

Его жертвами стали несколько девушек



Сотрудники уголовного розыска УМВД по Забайкальскому краю задержали подозреваемого в серии насильственных действий сексуального характера.



Осенью прошлого года с заявлением в полицию обратились две читинки, которые сообщили о нападении на них в подъезде дома. Полицейские выяснили, что вечером неизвестный провожал их от автобусной остановки до дома. После чего зашёл вместе с ними в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.



Через несколько месяцев в этом же районе и аналогичным способом совершены нападения на женщину и девушку. Приметы злоумышленника все потерпевшие назвать не смогли, так как он тщательно скрывал своё лицо.



Стражам порядка удалось установить личность преступника и задержать его. Им оказался 32-летний местный житель.



- По фактам насильственный действий сексуального характера возбуждены уголовные дела по статье 132 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заключают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

