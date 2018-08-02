Его жертвами стали несколько девушек
Сотрудники уголовного розыска УМВД по Забайкальскому краю задержали подозреваемого в серии насильственных действий сексуального характера.
Осенью прошлого года с заявлением в полицию обратились две читинки, которые сообщили о нападении на них в подъезде дома. Полицейские выяснили, что вечером неизвестный провожал их от автобусной остановки до дома. После чего зашёл вместе с ними в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.
Через несколько месяцев в этом же районе и аналогичным способом совершены нападения на женщину и девушку. Приметы злоумышленника все потерпевшие назвать не смогли, так как он тщательно скрывал своё лицо.
Стражам порядка удалось установить личность преступника и задержать его. Им оказался 32-летний местный житель.
- По фактам насильственный действий сексуального характера возбуждены уголовные дела по статье 132 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заключают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите задержали серийного насильника
Происшествия, Фото:
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