У братчанина знакомый украл 1,2 млн. рублей

Полиция в кратчайшие сроки задержала рецидивиста



Братчанин поблагодарил полицейских, вернувших ему похищенные 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Кража крупной суммы денег произошла в конце мая. 38-летний житель Иркутской области обнаружил пропажу одного миллиона двухсот тысяч рублей после встречи с коллегой по работе. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что знакомый потерпевшего недавно освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение имущественного преступления.



Сообщения о его розыске незамедлительно были разосланы во все близлежащие органы внутренних дел. Спустя некоторое время в городе Тулун экипаж ГИБДД остановил автомобиль, в котором находился пассажир, соответствующий описанию в полученной ориентировке. У молодого человека стражи правопорядка обнаружены более миллиона рублей.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере».



Вскоре деньги вернули потерпевшему. Законный владелец 1 миллиона 200 тысяч рублей, изъятых у задержанного полицией рецидивиста, встретился с начальником отдела полиции №2 межмуниципального управления МВД России «Братское» полковником полиции Артёмом Пономарёвым и поблагодарил за оперативный розыск пропажи.



- Хотел бы выразить огромную благодарность за проделанную работу, за то, что очень быстро раскрыли преступление. Желаю дальнейшего продвижения по службе, - сказал братчанин.





