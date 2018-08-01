В Бурятии произошло 37 ДТП с участием мотоциклистов

Чаще ДТП случались из-за превышения скорости



В летний период мотоциклисты зачастую становятся участниками ДТП как по собственной неосторожности, так и по вине других участников дорожного движения. Так, с начала года на дорогах республики зарегистрировано 37 аварий с участием водителей мотоциклов, в результате которых два человека погибли, 45 получили травмы различной степени тяжести.



Самыми распространёнными видами ДТП являются опрокидывание транспортного средства (14) и столкновение с другими транспортными средствами (13). При этом в 28 случаях водители не имели соответствующего права управления мотоциклом, а в 9 ДТП - находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в большинстве случаев мотоциклы не были зарегистрированы в установленном законом порядке.



Как показывает практика, чаще всего ДТП происходят из-за превышения скорости, несоблюдения очерёдности проезда и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. По статистике, наиболее аварийно-опасным днём является воскресенье (10 ДТП с участием мотоциклистов произошли в этот день). Самым аварийным периодом является вечер (с 18 до 23 часов).



Госавтоинспекция напоминает, что управлять мотоциклами могут лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории «А». Мотоцикл обязательно подлежит регистрации в установленном порядке. Кроме того, в наличии должен быть полис ОСАГО. Управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо в застёгнутом мотошлеме, сообщает УГИБДД по Бурятии.

