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Сибиряк зарезал сожительницу и выбросил тело

Сибиряк зарезал сожительницу и выбросил тело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Березовском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя села Есаулово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной версии следствия, в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый в ходе распития спиртных напитков и ссоры причинил множественные ножевые ранения своей 36-летней сожительнице, после чего спрятал тело в кладовке. На протяжении всего следующего дня мужчина распивал спиртное с пришедшими в гости знакомыми, а после того когда все ушли, вынес тело в ограду и попытался убедить следователей в том, что женщину убили в неустановленном месте, а тело подкинули в ограду.

Проведя первоначальный комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователи пришли к выводу, что никто посторонний проникнуть в ограду не мог, и преступление совершил сам мужчина. Под тяжестью предъявленных ему обвинений он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР Красноярского края.
убийство
 
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