Сибиряк зарезал сожительницу и выбросил тело

По предварительной версии следствия, в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый в ходе распития спиртных напитков и ссоры причинил множественные ножевые ранения своей 36-летней сожительнице, после чего спрятал тело в кладовке. На протяжении всего следующего дня мужчина распивал спиртное с пришедшими в гости знакомыми, а после того когда все ушли, вынес тело в ограду и попытался убедить следователей в том, что женщину убили в неустановленном месте, а тело подкинули в ограду.







Проведя первоначальный комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователи пришли к выводу, что никто посторонний проникнуть в ограду не мог, и преступление совершил сам мужчина. Под тяжестью предъявленных ему обвинений он дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя села Есаулово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР Красноярского края.