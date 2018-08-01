Жительница Бурятии пошла на грабёж из ревности

Женщина сорвала цепочку с сына «соперницы»



Вечером 29 июля в отделение МВД России по Курумканскому району поступило сообщение от 72-летнего местного жителя. В его дом ворвалась односельчанка и отняла золотую цепочку с подвеской у его 21-летнего внука. Ущерб составил 5 тысяч рублей.



- Полицейские выяснили, что агрессивно настроенная подозреваемая планировала поговорить с дочерью пожилого человека, к которой ревновала своего супруга. Когда хозяева дома преградили ей путь, она сорвала ювелирное изделие с шеи сына «соперницы» и впоследствии, успокоенная женой пенсионера, ушла. Потерпевшие от противоправных действий тем временем обратились в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции задержали пьяную злоумышленницу – неработающую 40-летнюю жительницу села Курумкан. Похищенное изъято.



Дама имеет условную судимость за причинение лёгкой степени вреда здоровья и угрозу убийством своей знакомой. В ноябре 2017 года злоумышленница во время распития с приятельницей спиртного и последовавшего за ним конфликта, кочергой нанесла ей телесные повреждения.



Также женщина была судима за убийство и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.

