Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в среду на западе Иркутской области



Землетрясение произошло в 80 км северо-западнее населённого пункта Участок Яга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Эпицентр зафиксированного в 07:14 мск землетрясения имел координаты 55.08 градуса северной широты и 97.16 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 30 км от границы с Красноярским краем.



Интенсивность сотрясений в эпицентре 3,5 балла по шкале MSK-64.



Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в западной части Бурятии и Иркутской области, в сопредельных районах Монголии и в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.



