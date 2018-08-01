Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в среду на западе Иркутской области
Землетрясение произошло в 80 км северо-западнее населённого пункта Участок Яга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр зафиксированного в 07:14 мск землетрясения имел координаты 55.08 градуса северной широты и 97.16 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 30 км от границы с Красноярским краем.
Интенсивность сотрясений в эпицентре 3,5 балла по шкале MSK-64.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в западной части Бурятии и Иркутской области, в сопредельных районах Монголии и в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области
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