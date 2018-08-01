Наркомана в Бурятии поймали с «травкой»

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы



Днём 29 июля сотрудники дорожно-патрульной службы на поле, в 4 километрах от Гусиноозёрска, заметили мужчину, с пакетом в руках. При приближении стражей порядка наряда 37-летний сельчанин бросился бежать, однако после непродолжительного преследования был задержан.



В пакете, принадлежащем местному жителю, полицейские обнаружили марихуану. Её вес, согласно проведённой экспертизе, составил около 210 граммов. По словам злоумышленника, наркотик он собрал для личного потребления.



В полиции отмечают, что от освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ подозреваемый отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Кроме того, мужчина состоит на учёте в наркодиспансере.



Как выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение и приобретение наркотических средств. Тогда условное осуждение, из-за его отказа от выполнения обязательных работ, заменили на реальное.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ». Ведётся следствие. Наркоману грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В полиции напоминают, что о лицах, употребляющих наркотики, занимающихся их изготовлением и сбытом, местах притонов наркоманов, необходимо сообщать по «телефону доверия» МВД по Республике Бурятия – 8(3012) 292-292.

