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Наркомана в Бурятии поймали с «травкой»

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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Днём 29 июля сотрудники дорожно-патрульной службы на поле, в 4 километрах от Гусиноозёрска, заметили мужчину, с пакетом в руках. При приближении стражей порядка наряда 37-летний сельчанин бросился бежать, однако после непродолжительного преследования был задержан.

В пакете, принадлежащем местному жителю, полицейские обнаружили марихуану. Её вес, согласно проведённой экспертизе, составил около 210 граммов. По словам злоумышленника, наркотик он собрал для личного потребления.

В полиции отмечают, что от освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ подозреваемый отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Кроме того, мужчина состоит на учёте в наркодиспансере.

Как выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение и приобретение наркотических средств. Тогда условное осуждение, из-за его отказа от выполнения обязательных работ, заменили на реальное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ». Ведётся следствие. Наркоману грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В полиции напоминают, что о лицах, употребляющих наркотики, занимающихся их изготовлением и сбытом, местах притонов наркоманов, необходимо сообщать по «телефону доверия» МВД по Республике Бурятия – 8(3012) 292-292.
наркотики
 
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