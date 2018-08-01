«Сдавайте на общак!»: Рэкетиры атаковали цирк в Бурятии

Они требовали 30 тысяч и 40 билетов на представление
В Селенгинске приезжий «Цирк на воде» атаковали рэкетиры из числа местных жителей. Об этом рассказали представители артистов в социальных сетях.
Выступление цирка было назначено на 28 июля, артисты прибыли в Селенгинск уже 24 июля. В этот день там появились неизвестные люди, требовавшие аудиенции с директором цирка. При встрече они назвали руководителю «правила», на которых цирк может выступать в городе.
- 30 тысяч рублей на криминальный «общак» и 40 билетов в цирк! Это притом, что цирк на воде проводит в городе представление официально, платя немалую арендную плату за кусочек земли без коммуникаций в размере 35 тысяч рублей, - пояснили представители артистов.
Вымогатели, получившие отказ, стали угрожать не только избиением артистов и поджогом, но и большими проблемами.
- На место происшествия был вызван наряд полиции. Один из сотрудников в защитной форме утверждал, что в посёлке рэкетиров нет, а нам все это показалось! - отметили представители цирка.
Нападки на артистов не прекратились.
27 июля вымогатели снова пришли в цирк, но уже без требования денег. Они вымогали 40 билетов на представление.
- Разговаривали дерзко, на блатной «мурке» и на грани драки. Вновь получив категорический отказ, убрались в неизвестном направлении, но при этом одарив цирк угрозами и массой оскорблений, - рассказали представители учреждения.
Коллеги артистов, побывавшие в этой местности, подтвердили, что тоже подвергались подобным нападкам.
- Все гастролёры до нас также подвергались вымогательству со стороны этих персонажей и даже обращались в полицию. Но! Полиция утверждает, что впервые слышит о существовании рэкетиров в Селенгинске. Это как? – поразились представители цирка.
У артистов есть полная запись диалогов и видео с камер наблюдения. Ссылки на материалы случившегося они отправили главе МВД России, главе Бурятии и даже на сайт президенту РФ.
Информацию об обращении директора цирка в полицию подтвердили и в МВД по Бурятии.
- 24 июля в отделение полиции посёлка Селенгинск поступило заявление от руководителя цирка. Мужчина сообщил, что неизвестный гражданин предложил ему услуги охраны в обмен на билеты на представление. Отметим, что в сообщении заявителя не указана информация о вымогательстве денег. В настоящее время полицейскими установлена личность гражданина, обратившегося с предложением к должному лицу, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
По данному факту участковым, уполномоченным полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решении в соответствии с законодательством.
«Сдавайте на общак!»: Рэкетиры атаковали цирк в Бурятии
Происшествия, Фото:
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