Он не смог объяснить зачем он это сделал
Накануне вечером в отдел полиции по Тайшетскому району поступило сообщение о возгорании автомобиля. Житель города Бирюсинска рассказал, что увидел, как по соседству горит микроавтобус «Истана».
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и пожарная охрана, потушившая транспортное средство.
Рядом с горящей машиной полицейские обнаружили хозяина автомобиля, наблюдавшего за пожаром. Он пояснил стражам порядка, что сам поджог микроавтобус, припарковав его в отдалении от домов и облив бензином. Внятно объяснить мотив своего поступка хозяин авто не смог.
Известно, что гражданин некоторое время назад занимался пассажирскими перевозками и владеет несколькими микроавтобусами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в пригороде Улан-Удэ тоже сгорела «Истана». Очевидцы запечатлели горящий микроавтобус на фотокамеру мобильных телефонов.
Житель Иркутской области сжёг свою «Истану»
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